Universidad de Chile le puso punto final a lo que fue la temporada 2025, en el que los ‘Azules’ no lograron su gran objetivo en este cierre de torneo, el que era poder conseguir un cupo a la Copa Libertadores 2026.

Ahora, en el ‘Romántico Viajero’ se enfocarán en lo que será el futuro de su entrenador, Gustavo Álvarez, quien parece estar viviendo sus últimos días como el estratega de la U tras lo que fueron sus dichos previo al duelo con Coquimbo Unido.

Sobre el futuro del DT argentino, en los últimos días el ex futbolista y presidente del SIFUP, Luis Marín lanzó un bombazo en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports por lo que puede ser el próximo desafío de Gustavo Álvarez: la Selección Chilena.

“No me extrañaría que por la mala relación de la Universidad de Chile con la ANFP hoy en día, lo que se esté buscando es la salida de él (Álvarez) para que llegue a la selección (chilena)”, declaró.

Agregando a esto, el periodista Manuel de Tezanos aportó su información a esta posibilidad, en la que indicó que el entrenador argentino ya se juntó con la Selección Chilena y la de Perú, presentando su proyecto, pero que hasta día de hoy, no ha recibido ofertas concretas.

“Yo tengo información de que él (Álvarez) ya se juntó con el gerente técnico de la Selección Chilena, él y su equipo, y también se juntó con los dirigentes de la Selección Peruana, hubo reunión, presentación de proyecto, pero lo que yo entiendo es que no hay ofertas”, cerró.

