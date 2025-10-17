Universidad de Chile hoy en día vive de un gran momento a nivel internacional, en el que los ‘Azules’ están muy próximos a disputar su llave de semifinal ante Lanús por la Copa Sudamericana.

El conjunto que comanda Gustavo Álvarez ha tenido una soberbia actuación a nivel internacional, en la que si bien quedó eliminada de la fase de grupos de la Copa Libertadores con 10 puntos en su grupo con Botafogo, Estudiantes y Carabobo, ha mostrado un gran nivel en la Copa Sudamericana.

El ‘Romántico Viajero’ ha dejado en el camino a Guaraní de Paraguay, Independiente de Avellaneda de Argentina y Alianza Lima de Perú, en donde ahora va por Lanús para meterse en la final del torneo continental.

Este gran año a nivel internacional de la Univerisdad de Chile lo ha hecho volver a estar en la palestra en el fútbol sudamericano y Mundial, en donde en los últimos días un prestigioso listado lo ubica como el equipo número uno del fútbol chileno.

La U es el mejor equipo de Chile según la IFFHS | Foto: Photosport

La IFFHS ubica a la U como el mejor equipo en Chile

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, más conocida como la IFFHS, dio a conocer hace unos días lo que es su lista de los mejores 501 equipos a nivel mundial entre los meses de octubre del 2024 a finales de septiembre del 2025.

En esta lista, la Universidad de Chile se ubica como el mejor club del fútbol chileno, en donde se encuentra en el puesto 122° con 138,25 puntos, en la que escaló 16 puestos a comparación del anterior ranking.

El segundo en el listado en el fútbol chileno es Colo Colo, quien aparece en el lugar 227° con 93.25 puntos, teniendo una notoria baja tras caer 27 puestos del último ranking, el que lo tenía en el puesto 200°.

Los restantes equipos nacionales que aparecen en el listado son Palestino en el 250° con 88.5 puntos, Coquimbo Unido en el 324° con 75,25 puntos y en el puesto 476° aparece Ñublense con 58.25 unidades.

