Universidad de Chile ya comienza a protagonizar lo que será su recta final de la temporada, en la que los ‘Azules’ se enfocan en lo que es su semifinal por la Copa Sudamericana ante Lanús de Argentina y su lucha por el Chile 2 en el fútbol chileno.

Sobre esto, el periodista nacional Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’, en la que comentó sobre el futuro azul e hizo una importante solicitud a la dirigencia azul en pedir la continuidad del atacante Lucas Di Yorio.

“Es un jugador muy joven, tiene 27-28 años por ahí, no es muy joven, pero para ser el nueve de los equipos chilenos, en una liga donde hay jugadores grandes de edad, es joven para nuestra liga, puede jugar mucho tiempo más, hasta una posible reventa, que venga otro club”, parte señalando Fouillioux.

El comunicador dio a conocer las grandes cualidades que posee el delantero de la Universidad de Chile, que lo hace un jugador más que interesante en el equipo y que sin duda, puede seguir siendo un gran aporte para el club en el futuro.

Fouillioux pide la continuidad de Di Yorio | Foto: Photosport

“Es un delantero que ataca muy bien los espacios, de frente está el mejor Di Yorio, muy rápido, es un jugador atípico, por su altura es un muy rápido, ni hablar cuando tiene espacios y él está constantemente atacando espacios y en eso es muy bueno, él siempre está haciendo eso”, remarca.

Finalizando, Fouillioux apuntó a Di Yorio junto a Lucas Assadi como los delanteros más desequilibrantes hoy en día en la U y en la que además recuerda del gran compromiso de Lucas Di Yorio con el club, en la que puso en riesgo su físico para seguir siendo un aporte, tras lo que fue su lesión en los meniscos.

“Yo si fuese la U, sacando a Assadi, de los delanteros que tiene la U me parece que (Di Yorio) por distancia que es el mejor, que llega mejor a la recta más decisiva del campeonato, que arriesgó su físico por jugar en la U, yo creo que eso hay que considerarlo, el compromiso que tiene con el club, yo iría a negociar con Paranaense”, cerró.