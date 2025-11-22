Luego de un partidazo en la cancha 2 de Santa Laura que fue favorable 3-2 para Universidad de Chile ante Unión Española se jugó la revancha en el Santiago Bueras de Maipú.

Las Leonas entraron con todo y luego de un par de ocasiones, fue Franchesca Caniguán la que derrotó a Natalia Campos luego de un gran pase de Rebeca Fernández.

La U siguió siendo la controladora del partido y cuando el primer tiempo expiraba, apareció Daniela Zamora para decretar el 2-0.

El segundo tiempo no fue muy diferente a la primera parte, de hecho las Leonas pudieron estirar el marcador, y recién a los 62′ Caniguán convirtió su segundo personal y el 3-0 definitivo para la escuadra azul.

Unión Española llegó con algo de peligro principalmente en los pies de Collinao, pero no pudo acortar las cifras.

Cuando el partido estiraba, Universidad de Chile desperdició la oportunidad del cuarto gol, cuando Francisca Vargas se encontró con el balón a arco descubierto, pero se enredó y estuvo atenta la arquera Campos.

Ahora Las Leonas tendrán que enfrentar en la final a Colo Colo, que viene de ganar todos los partidos del torneo nacional, con la tranquilidad que cumplieron el primer objetivo: Clasificar a la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo se jugaría la gran final entre la U y Colo Colo?

A priori la fecha tentativa es el viernes 5 de diciembre en horario y estadio a definir por la ANFP.