Universidad de Chile está concentrado en el partido que tendrá este jueves por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en donde tendrá que recibir en un vacío Estadio Nacional al cuadro argentino.

La U no llegará con mucha actividad futbolística al partido, toda vez que su último partido oficial fue el lunes 13 de octubre en donde derrotaron a Palestino por 2-1 en un apretado partido disputado en el Estadio Santa Laura.

La U se quiere meter en la final de la Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

Lanús, por otro lado, llega con más rodaje que el equipo nacional y el fin de semana pasado mostraron parte de su poderío que los tiene segundos en el Grupo B de la liga trasandina tras derrotar a Godoy Cruz por 2-0.

Cabe recordar que la ida se jugará sin la presencia de público en el coloso de Ñuñoa, mientras que la vuelta está programada para el jueves 30 de octubre en territorio argentino y sin la presencia de hinchas azules en las tribunas.

Universidad de Chile vs. Lanús: ¿Cuándo y a qué hora?

Chilenos y argentinos disputarán la ida de las semifinales de Copa Sudamericana este jueves 23 de octubre a las 7 de la tarde.

TV: ¿Quién transmite?

ESPN y D Sports serán los encargados de transmitir el encuentro.

Internet: Así se podrá ver

Disney+ en su plan Premium y D GO llevarán, vía online, el compromiso.