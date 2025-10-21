Universidad de Chile tiene la mente puesta en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde este jueves tendrá que enfrentar en un vacío Estadio Nacional a Lanús por la ida de la ronda de los 4 mejores.

El cuadro azul espera hacerse fuerte de local sin el aliento de su gente y deposita su fe en Lucas Assadi, canterano azul quien este segundo semestre ha sido una verdadera máquina y el conductor del equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

La trascendencia del nuevo ídolo de Universidad de Chile es tal que, en Redes Sociales, se viralizó un tierno momento de un pequeño con la camiseta de Universidad de Chile anotándole un gol a Colo Colo.

En el registro, se ve al niño haciendo un auténtico golazo de media distancia y corre directo a la tribuna donde le pasan un pasamontaña y hace el mismo gesto de Lucas Assadi cuando decide celebrar de esta manera.

Los hinchas de Universidad de Chile rápidamente reaccionaron al registro audiovisual y no solo aplaudieron al pequeño jugador de la U, sino que también marcaron la trascendencia que está teniendo Lucas Assadi en el plantel azul y en las nuevas generaciones que crecerán viendo al crack azul.

Universidad de Chile vs. Lanús, día y hora

Este jueves 23 de octubre a las 7 de la tarde, Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional la visita de Lanús de Argentina por la ida de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.