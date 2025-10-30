Llegó el día más importante en lo que va de la temporada 2025 para Universidad de Chile y esta tarde tendrá que enfrentar a Lanús por la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Los azules llegan al compromiso frente al cuadro argentino tras haber empatado 2-2 en la ida y haber cosechado una dura derrota el fin de semana pasado ante Universidad Católica en el Clásico Universitario.

La U se quiere meter en la final de la Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

Lanús, por otro lado, no tuvo actividad el fin de semana ya que hubo elecciones al otro lado de la Cordillera de los Andes. De esta manera, el único antecedente previo para los trasandinos es la igualdad 2-2 cosechada en Santiago.

Cabe recordar que, quien resulte vencedor de esta llave, tendrá que enfrentar en la gran final de la Copa CONMEBOL Sudamericana al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli que superó a Independiente del Valle en la otra semifinal.

Lanús vs. Universidad de Chile: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre chilenos y argentinos arrancará a las 7 de la tarde de Chile continental de este jueves 30 de octubre.

TV: ¿Quién transmite el partido?

ESPN transmitirá el compromiso, como así también lo hará D Sports.

Internet: Así se podrá ver

Vía streaming, Disney+ y DGO serán los encargados de llevar el partido a los dispositivos.