Universidad de Chile llega a la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana ante Lanús tras haber igualado 2-2 en la ida, compromiso donde los azules tuvieron que remar desde atrás para lograr el empate.

Si bien se consiguió un empate agónico, el resultado no fue precisamente bueno para los azules y ahora tienen que salir a ganar en Buenos Aires si quieren instalarse en la gran final del certamen donde ya se encuentra el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

La U tendrá que luchar ante Lanús. | Foto: Photosport

La tarea no será nada fácil y Gustavo Álvarez y sus dirigidos tendrán que enfrentar el compromiso sin su máxima figura: Lucas Assadi, quien el último domingo salió lesionado en el Clásico Universitario ante Universidad Católica.

¿Qué pasa si la U gana?

Si la U derrota a Lanús por cualquier marcador, se instalará en la gran final de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

¿Qué pasa si la U empata?

En caso de haber igualdad -por cualquier marcador- la serie se tendrá que definir desde los lanzamientos penales.

¿Qué pasa si la U pierde?

Si Universidad de Chile cae ante Lanús esta noche, automáticamente se despedirá de la Copa CONMEBOL Sudamericana.