Universidad de Chile llegó con calma a su revancha ante Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. El conjunto laico no tuvo problemas para arribar al Estadio Néstor Díaz Pérez.

La delegación azul se mostró concentrada y en silencio, todo lo contrario a lo que exhibió el elenco granate en su ingreso al recinto deportivo bonaerense. ¿Por qué? Reinó el ánimo de festejo.

A través de sus redes sociales, AS Chile viralizó el momento en el que el bus de la escuadra trasandina se acercaba a las inmediaciones de La Fortaleza. Los jugadores cantaban desenfrenados.

Uno de ellos, Lautaro Acosta, el mayor símbolo del plantel de Lanús. Es ídolo del club y en la ida mostró dotes de su personalidad: se enfrascó en una discusión con Cristopher Toselli.

Lo cierto es que esta escena a más de un hincha de Universidad de Chile le despertó un recuerdo en específico. ¿Cuál? La revancha contra Universidad Católica en la final del Torneo de Apertura 2011.

En tal ocasión, diversas figuras de la UC llegaron festejando el 2-0 a favor de la ida con cotillón. Sin embargo, tuvieron que esconderlo tras la revancha: los azules dieron vuelta la llave en el Estadio Nacional y se coronaron campeones.

VIDEO: Así llegó Lanús a enfrentar a Universidad de Chile