Universidad de Chile tiene listo su enfrentamiento contra Lanús por la revancha de las semifinales de Copa Sudamericana. La escuadra estudiantil intentará lograr la hazaña ante un hostil ambiente en Buenos Aires.

A su vez, el conjunto azul tendrá que luchar contra una sensible baja: fue la única informada por el cuerpo médico en la antesala del compromiso en el Estadio Néstor Díaz Pérez.

A través de redes sociales, la institución detalló que Lucas Assadi se perdió el encuentro por una lesión musculotendinosa de isquiotibiales. El futbolista de 21 años se encuentra en rehabilitación.

Cabe destacar que el seleccionado nacional no pudo terminar el Clásico Universitario ante la UC. Tras ingresar en el minuto 57, debió salir de la cancha en el 80′ con evidente dolor en su pierna derecha.

El resto del equipo, a disposición del cuerpo técnico para batallar por un cupo para la final del certamen continental. Tras el 2-2 de la ida, Universidad de Chile necesita una victoria para conseguir el boleto de manera directa.

¿Y en caso de empate? Bajo dicha situación, el ganador de la llave se medirá vía lanzamientos penales. Un importante punto a considerar para los fanáticos laicos: la emoción se puede extender hasta los disparos desde los 12 pasos.

Lucas Assadi es la única baja de Universidad de Chile para enfrentar a Lanús. (Imagen: Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Lanús

El compromiso entre azules y granates, válido por la revancha de las semifinales de Copa Sudamericana, se jugará este jueves 30 de octubre. Está pactado para las 19:00 horas de Chile en el Estadio Néstor Díaz Pérez.