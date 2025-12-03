Universidad de Chile atraviesa un tramo definitorio en la Liga de Primera 2025. El empate ante Coquimbo Unido en la penúltima fecha dejó al equipo azul con la necesidad de sumar de a tres unidades frente a Deportes Iquique y, además, depender de otros resultados para poder clasificarse como Chile 2.

Sin embargo, hay un tema que preocupa al mundo azul: la falta de gol de sus delanteros. Uno de los que ha vivido un 2025 particularmente intenso es Rodrigo Tucu Contreras, cuyo rendimiento ha estado marcado por altibajos.

Sumado a esto, el ex Everton de Viña del Mar está cedido con opción de compra desde Deportes Antofagasta, lo que añade un componente de incertidumbre sobre su futuro en el club.

El Tucu Contreras acumula 40 partidos con la camiseta azul y ha convertido 10 goles | FOTO: Andres Pina/Photosport

Estas situaciones hace que sus declaraciones cobren aún más relevancia, tanto para los hinchas como para la dirigencia que deberá definir su continuidad.

Rodrigo Tucu Contreras y los problemas de salud de su hijo

Tras el empate ante Coquimbo Unido, el atacante se abrió ante los medios y compartió lo difícil que ha sido para él a nivel personal por una desconocida razón.

“Fue un año muy difícil a nivel personal, el día de la semifinal con Lanús a mi hijo le estaban haciendo un análisis al corazón y yo empezando un partido. Fue un año duro para él y a veces el fútbol pasa a segundo plano y la familia es lo más importante”, partió diciendo.

“Yo quiero pedir disculpas a la gente por no estar con mi cabeza 100% acá, pero mi hijo me necesita y estar lejos de él se me hace muy difíci. Mi hijo tiene una discapacidad”, sentenció.

Ahora, el ariete deberá enfocarse en cerrar la temporada de la mejor manera posible, ayudando al Romántico Viajero a asegurar el Chile 2 y dejando atrás un 2025 marcado por desafíos tanto dentro como fuera de la cancha.

En síntesis…

Rodrigo Tucu Contreras vivió un 2025 cargado de desafíos personales y deportivos, con un rendimiento fluctuante en la U y la incertidumbre sobre su futuro por la cesión desde Antofagasta.