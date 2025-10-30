La ansiedad domina a la hinchada de Universidad de Chile. A solo minutos del inicio del partido en “La Fortaleza” de Lanús, la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana está cargada de tensión.

El vibrante 2-2 de la ida en el Estadio Nacional dejó la llave completamente abierta y, con el equipo titular de Gustavo Álvarez confirmado, todos los escenarios están sobre la mesa.

Con la serie igualada, surge la duda más importante de la previa. ¿Qué pasa si el partido en Argentina termina empatado? Los hinchas más antiguos recuerdan la antigua regla del gol de visitante (que favorecería a Lanús), mientras otros consultan si habrá tiempo extra de 30 minutos.

El reglamento actual de la CONMEBOL, sin embargo, es muy específico y cambió las reglas del juego.

Penales, sin escalas

Para tranquilidad (o mayor nerviosismo) de los hinchas azules, la respuesta es clara y directa: si Lanús y Universidad de Chile empatan esta noche, el finalista se definirá inmediatamente mediante lanzamientos penales.

Hay dos puntos clave en el reglamento que explican este escenario:

NO EXISTE EL GOL DE VISITANTE: La CONMEBOL eliminó esta regla para todas sus competiciones a partir de la temporada 2022. Por lo tanto, los dos goles que Lanús marcó en Santiago ya no tienen valor “doble” de desempate. El 2-2 de la ida solo significa que el marcador global está empatado 2-2, nada más. NO HAY TIEMPO EXTRA (ALARGUE): El reglamento de la Copa Sudamericana 2025 estipula que no se jugará prórroga (alargue) en las fases de octavos, cuartos y semifinales. El tiempo extra solo está reservado para la gran final única del torneo.

En La Fortaleza se juega el duelo de semifinal | Foto: Photosport Andres Pina/Photosport

En resumen: si la U gana esta noche por cualquier marcador, clasifica. Si Lanús gana, clasifica. Si empatan (ya sea 0-0, 1-1, 2-2 o 3-3), el árbitro pitará el final de los 90 minutos y ambos equipos irán directo al punto penal a definir quién será el rival de Atlético Mineiro.