El martes Coquimbo Unido visitó a Universidad de Chile por el cierre de la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, partido que terminó empatado 1-1 en el Estadio Santa Laura, donde algunos Piratas coquetearon con la posibilidad de fichar en Colo Colo para la temporada 2026.

Luego de haber sido campeones hace dos fechas atrás, los dirigidos por Esteban González ya revisan las opciones para su futuro tras el tremendo campañón con el Barbón.

Uno de ellos es el lateral derecho Francisco Salinas, quien incluso ya fue nominado a la Selección Chilena y es uno de los nombres que suenan fuerte para reforzar al Cacique.

Ayer, el jugador de 25 años dio la asistencia para el gol de Martín Mundaca a los 44 minutos del primer tiempo. Finalizado el partido, pasó rápidamente por zona mixta, pero hizo un guiño que ilusiona a los albos.

El influencer Jürgen Esnida Velásquez, conocido en redes sociales como Pankorazzo, se encontraba en el lugar y al ver pasar a Salinas le hizo la siguiente propuesta: “Francisco, sonríe si te ilusiona jugar en Colo Colo”. En respuesta a aquello, el futbolista inmediatamente soltó una sonrisa.

Si bien el nombre de Francisco Salinas está en la carpeta de Colo Colo, lo cierto es que en Macul solo irían en busca de su fichaje si es que logran clasificar a Copa Sudamericana.

