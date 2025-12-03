Tras un año histórico, Coquimbo Unido se coronó campeón de la Liga de Primera 2025, colocando al club y a sus jugadores en el centro de atención del fútbol chileno.

Entre los protagonistas de este logro se encuentra Cristián Zavala, delantero que llegó a mitad de año desde Colo Colo a préstamo y rápidamente se transformó en una pieza clave del equipo que dirige Esteban Chino” González.

Su velocidad y capacidad de generar peligro en el ataque en el elenco de la Cuarta Región ha generado altísimas expectativas sobre su futuro para la temporada 2026.

Zavala lleva cuatro asistencias desde su arribo a Coquimbo | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Yo me preocupo de jugar acá”

En este escenario, la pregunta sobre si continuará en Coquimbo o regresará al Cacique se ha convertido en un tema recurrente entre los hinchas de ambos elencos.

Sin embargo, tras el empate 1 a 1 ante Universidad de Chile, el ex Deportes Melipilla confesó a AS Chile que: “Esta semana tienen reunión (entre los clubes)”.

Sobre su prioridad, Zavala fue categórico: “No sé la prioridad, lo ve mi representante. Yo me preocupo de jugar acá”.

En síntesis…

Cristián Zavala, figura clave del campeón Coquimbo Unido, mantiene en suspenso su futuro tras su exitoso préstamo desde Colo Colo.