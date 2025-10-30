Universidad de Chile sufrió por las decisiones arbitrales en la revancha ante Lanús por semifinales de Copa Sudamericana. El conjunto azul recibió un gol tras una evidente infracción de un jugador rival.

En el minuto 62 del compromiso, Alexis Herrera decidió no cobrar una mano de Eduardo Salvio tras un pase de Charles Aránguiz. Ante ello, el elenco granate comenzó un contragolpe.

Marcelino Moreno agarró el balón, encaró a Matías Zaldivia, lo superó y le entregó el esférico en bandeja a Pedro Castillo. El delantero eludió la resistencia de Gabriel Castellón y decretó el 1-0.

Todos los jugadores azules se lanzaron contra el juez del encuentro y le reclamaron el contacto previo en la mano. ¿Qué hizo el VAR? Revisó la jugada y no encontró fallas: válido el tanto.

Las quejas azules persistieron, pero no tuvieron mayor efecto. Una jugada que dará que hablar tras el compromiso. Habrá que escuchar qué discutieron los jueces para no cobrar contra la escuadra bonaerense.

El polémico gol para Lanús contra Universidad de Chile