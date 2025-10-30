El VAR impidió que Universidad de Chile festejara el 1-0 a Lanús en el estadio La Fortaleza de Buenos Aires por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Felipe Salomoni apareció en el área para definir un centro rasante, sin embargo en el inicio de la jugada una posición fuera de juego de Lucas Di Yorio ahogó toda ilusión azul.

Y es que en el inicio de la jugada, el delantero argentino estaba levemente en posición adelantada cuando fue a disputar un balón aéreo que después terminó en el centro que capturó Salomoni.

Tras revisión del VAR, el árbitro venezolano Alexis Herrera recurrió al monitor para decidir si el ‘Palote’ había participado directamente de la jugada.

Si bien Di Yorio no tocó el balón, sí participó en la disputa del balón por lo que fue interpretado por el juez como una posición inválida.

El gol anulado de Universidad de Chile ante Lanús