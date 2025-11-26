Universidad de Chile le dice adiós a un emblema: Matías Rodríguez se despidió del fútbol. A sus 39 años, el mítico zaguero azul decidió retirarse tras una larga y exitosa carrera.

Su último encuentro fue vistiendo los colores de Deportes Melipilla (empate 1-1 ante Real San Joaquín por Segunda División) y aprovechó de entregar su discurso final en un camarín profesional.

El histórico lateral derecho de los azules no contuvo la emoción y más de una lágrima soltó. Se le notó conmovido por la situación: fue escuchado atentamente por sus compañeros.

“Más que palabras, simplemente agradecerle a todos. Es difícil hablar, todos sabemos lo que vivimos y lo que pasamos, a nivel personal y grupal… dejar a la familia, que es lo más difícil para los que tenemos hijos”, expresó.

“Todos sabemos que es lo más difícil, pero con ustedes me aferré, los empecé a sentir mi familia. Desde el año pasado que en el peor momento quizás mío, me abrazaron, eso no se olvida“, fue parte del mensaje del crack.

Matías Rodríguez se retiró del fútbol. El referente de Universidad de Chile entregó su última arenga. (Imagen: Photosport)

VIDEO: Este es el emotivo video de despedida de Matías Rodríguez