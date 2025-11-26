Universidad de Chile le dice adiós a un emblema: Matías Rodríguez se despidió del fútbol. A sus 39 años, el mítico zaguero azul decidió retirarse tras una larga y exitosa carrera.
Su último encuentro fue vistiendo los colores de Deportes Melipilla (empate 1-1 ante Real San Joaquín por Segunda División) y aprovechó de entregar su discurso final en un camarín profesional.
El histórico lateral derecho de los azules no contuvo la emoción y más de una lágrima soltó. Se le notó conmovido por la situación: fue escuchado atentamente por sus compañeros.
“Más que palabras, simplemente agradecerle a todos. Es difícil hablar, todos sabemos lo que vivimos y lo que pasamos, a nivel personal y grupal… dejar a la familia, que es lo más difícil para los que tenemos hijos”, expresó.
“Todos sabemos que es lo más difícil, pero con ustedes me aferré, los empecé a sentir mi familia. Desde el año pasado que en el peor momento quizás mío, me abrazaron, eso no se olvida“, fue parte del mensaje del crack.