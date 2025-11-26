Universidad de Chile puede cambiar de director técnico a fines de 2025: la continuidad de Gustavo Álvarez es un misterio en la institución. Si bien tiene contrato vigente, su salida es una opción.

Ante ello, Federico Valdés fue consultado sobre quién sería su candidato ideal para reemplazar al entrenador argentino y sorprendió con su respuesta. ¿Por qué razón? Mantuvo la mesura.

En primera instancia, descartó lanzar un nombre por respeto a la actual dirigencia, aunque después le entregó el visto bueno a Francisco Meneghini. Le puso dedo para arriba en conversación con The Clinic.

“Eso no lo voy a hacer. A los dirigentes hay que dejarlos trabajar tranquilos, no hay que ponerles más dificultad“, comenzó señalando el recordado mandamás de Universidad de Chile.

Y, tras ello, le entregó el OK al actual estratega de O’Higgins de Rancagua. “Sí, me gusta. Pero no le diré a los dirigentes a quién tienen que contratar“, concluyó el empresario.

Federico Valdés aprobó el posible arribo de Francisco Meneghini a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Firmará en Universidad de Chile? El 2025 de Francisco Meneghini

Durante esta temporada, el DT argentino ha disputado un total de 34 compromisos en la banca de O’Higgins. De ellos, ganó 15, empató en 11 y cayó en ocho oportunidades.

Cabe destacar que por el momento, su escuadra está clasificando a las fases previas de Copa Libertadores. En tanto, el elenco azul está consiguiendo boletos a la fase de grupos de dicho certamen continental.

