La infancia de la hija de Matías Zaldivia estará marcada por Universidad de Chile. Al llegar a este mundo en enero, Pilar fue recibida a la distancia por toda la fanaticada azul.

Y, sin haber festejado su primer cumpleaños, ya vibra con la hinchada del club. Así quedó exhibido en la victoria sobre Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura. ¿Qué pasó?

La pequeña fanática asistió a dicho duelo en compañía de su mamá, Rosario Molina, e intentó entonar los cánticos de la barra azul. Saltaba e imitaba los gritos de los presentes.

Una escena que no pasó desapercibida en redes sociales y menos para los hinchas de Universidad de Chile. El video como tal ya está por alcanzar las 30.000 reproducciones en X.

Cabe destacar que su padre disputó la totalidad del compromiso y, seguramente, le dedicó el triunfo a su familia. El patrón de la retaguardia azul tiene a su propia hinchada.

VIDEO: Hija de Matías Zaldivia emociona a los hinchas de Universidad de Chile

En resumen: