Universidad de Chile comenzó una nueva era y qué manera de hacerlo: el cuadro laico se impuso ante Santiago Wanderers en el Centro Deportivo Azul. Fue el debut de su nuevo entrenador.

De la mano de Francisco Meneghini, el conjunto estudiantil afrontó dos encuentros y el primero de ellos fue favorable: consiguió una victoria 3-1. En tanto, el segundo terminó empatado 0-0.

¿Quiénes convirtieron los goles en el triunfo de Universidad de Chile? Octavio Rivero registró dos tantos, mientras que Felipe Salomoni aportó con una diana ante los de Valparaíso.

Un importante apronte para el Romántico Viajero, que emprenderá rumbo hacia Perú para enfrentar a Universitario de Deportes. Ese será el primer desafío con público (y a estadio lleno) de la temporada.

Dicho compromiso entre azules y cremas está pactado para este sábado 24 de enero. Su inicio está programado para las 22:00 horas de Chile en el Estadio Monumental de Lima.

Universidad de Chile se impuso ante Santiago Wanderers. (Foto: Club Universidad de Chile)

VIDEO: Los goles de Universidad de Chile ante Santiago Wanderers