La continuidad de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile se ha tornado en un debate en todos los espectros, donde el día de ayer fue el turno de ESPN Chile y fue Diego Rivarola quien salió en defensa del DT.

“Yo siento que él deja la puerta abierta porque cuando uno es exitoso, le pueden llegar ofertas tentadoras y a lo mejor él tiene ganas de evaluarlas, y es válido”, analizó el ex goleador sobre los dichos del DT post victoria ante Palestino.

En esa línea, Rivarola complementó diciendo que “Para mí no fue trascendente, capaz que para algunos sí. Si se armó este lío es porque la prensa lo levanta. Yo no vi a ningún hincha ir al portón del CDA a pedirle explicaciones”.

Fue en ese momento donde el periodista Sebastián Esnaola le recriminó sus constantes ‘ataques’ a la prensa y lo encaró sin miedo: “Yo no sé qué haces sentado aquí, no lo entiendo”, le dijo Esnaola a Rivarola.

El ex delantero, lejos de quedarse callado, le responde al comunicador y argumenta sus dichos diciendo que “Vos quieres que yo piense igual que vos, pero yo vengo de otro lado. No es desprecio”, remató.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Gustavo Álvarez sigue siendo DT de Universidad de Chile y evaluará su continuidad en el club a fin de año cuando finalice la participación de la U en la Copa Sudamericana y la Liga de Primera.

¿Cuándo juega la U?

Los azules vuelven a ver acción el próximo jueves 23 de octubre cuando, a partir de las 7 de la tarde, tengan que enfrentar a Lanús de Argentina por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana.