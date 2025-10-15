La Selección Chilena ya dejó atrás la victoria en un amistoso ante Perú y ahora tendrá una pausa antes de tener que volver a pensar en los compromisos frente a Rusia y el mismo Perú, duelos que serán dirigidos por Nicolás Córdova.

En la ANFP todavía no toman una decisión sobre quién será el entrenador titular de La Roja para el próximo año, pero tienen la idea de que en marzo dicho tema esté resuelto y Chile cuente con un director técnico a la altura de los desafíos que hay en el futuro.

¿Qué necesita La Roja? Eso respondió Rodrigo Herrera en diálogo con Bolavip Chile: “Hay que tomarse las cosas con calma, pero hay que tener un tipo con experiencia en el trabajo de menores, y a su vez conocimiento del fútbol local para que no vengan a experimentar ni conocer”.

¿Álvarez a La Roja? | Foto: Photosport

Un nombre que seduce al periodista nacional es el del entrenador de Universidad de Chile: “Gustavo Álvarez es un buen nombre, pero no sé si será el único. A lo mejor hay más dentro del mercado”, aclaró.

Herrera advierte que se pueden abrir más posibilidades para Chile post Mundial de 2026: “Después del Mundial hay muchos técnicos que no seguirán en sus selecciones. Pero bueno, lo que yo planteo es el mundo ideal, porque el mundo real es una ANFP que no quiere gustar mucho en el técnico, que sea barato”.

Lo cierto es que, tras la salida de Ricardo Gareca, Chile se quedó sin entrenador y Nicolás Córdova asume de manera provisoria el fierro caliente, puesto que también ocupó Sebastián Miranda en el amistoso del viernes pasado ante Perú.

¿Cuándo juega Chile?

La Roja tendrá que enfrentar el 15 y 18 de noviembre a Rusia y Perú, respectivamente. El elenco nacional pretende cerrar la temporada con triunfos que sirvan para renovar las esperanzas en el combinado nacional.