La Universidad de Chile sigue dando que hablar tras los graves incidentes ocurridos ante Independiente en Avellaneda durante los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La polémica no solo se centró en los hechos dentro y fuera del Estadio Libertadores de América, sino también en las declaraciones posteriores de jugadores y autoridades del club laico.

Entre las últimas intervenciones, destacó el testimonio de Gustavo Álvarez, técnico de la U, quien se refirió en conferencia de prensa a los hechos y reveló el drama que vivió su hijo de 9 años, presente en la cancha durante la barbarie.

Sebastián Esnaola opina de la conferencia de prensa de Gustavo Álvarez

En ese contexto, el periodista Sebastián Esnaola analizó en el programa radial Cooperativa Deportes los tiempos del testimonio de Álvarez y ofreció su visión sobre este tema.

“El testimonio de Gustavo Álvarez es muy valioso, pero creo que debió ser antes. No voy a cuestionar los tiempos individuales, pero me hubiese gustado que hubiese salido antes”, señaló.

Este viernes, Gustavo Álvarez habló en conferencia de prensa | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Entiendo que post partido de Independiente no hubo chances porque estaba la pelotera, después no jugó la U pero el CDA tiene micrófonos de calidad y parlantes sonoros para decir esto antes. Han pasado 10 días de que esto ocurrió y hubiese interesado haber tenido esta declaración cuando la discusión estaba más en el fragor. Es una visión mía no más”, concluyó.

Lo cierto es que en la U ya dan vuelta la página de lo ocurrido en Avellaneda y enfocarse en el trascendental duelo ante Colo Colo, que se disputará en el Estadio Monumental.