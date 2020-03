"Me preocupa que no tengan ritmo": Tata Martino está preocupado por la inactividad de los mexicanos en Europa

El Director Técnico de México, Gerardo Martino, está preocupado por la falta de minutos que sufren los mexicanos que juegan en las ligas europeas.

El Tata considera que el desempeño de los jugadores caerá debido a no tener actividad en sus respectivos equipos.

Martino dialogó en una entrevista con Mediotiempo, y contó sus razones por las cuales se encuentra tan atemorizado.

"Sí, me preocupa que no tengan ritmo futbolístico, pero también es cierto que son jugadores importantes y aunque no tengan demasiada continuidad en sus clubes son jugadores muy importantes para la Selección", afirmó el DT argentino.

A continuación repasamos los futbolistas mexicanos que se encuentran en ligas europeas.

Hirving Lozano, el extremo no tiene actividad desde que llegó al Nápoli. Su valor de mercado bajó rotundamente.

Erick Gutiérrez, el mediocentro defensivo del PSV no tiene muchos minutos en lo que va de la liga. Generalmente va al banquillo.

Édson Álvarez, el defensor central del Ajax se encuentra en la misma situación que Guti, alterna seguido.

Héctor Herrera, el histórico jugador de la Selección México y mediocampista del Atlético de Madrid, no es titular en el equipo comandado por Simeone.

Diego Láinez, el atacante del Real Betis no tiene lugar en el equipo español y no suma muchos minutos.

El próximo lunes, Gerardo deberá presentar la lista de convocados para la Fecha FIFA , ya que, México jugará ante el 26 de marzo ante República Checa y el 29 ante Grecia.

