A minutos del choque contra Atlas, el Vasco Aguirre dijo que no esperen ver a un Rayados espectacular

En unos minutos inicia la era de Javier Aguirre con Rayados de Monterrey frente a Atlas por la jornada uno del Guard1anes 2021. Sin embargo, en el día de ayer el estratega de la Pandilla de Nuevo León dejó claro que nadie se espera algo sorprendente en el primer encuentro oficial del año.

En los últimos años el Vasco Aguirre fue el gran representante los técnicos mexicanos en el futbol europeo y su llegada se da luego de la gran temporada que realizó con Leganés. Tras su paso en el futbol español, y con varios sondeos de diferentes instituciones para llegar a Estados Unidos o Japón, el Vasco arribó a un Monterrey que viene de tener un 2020 para el olvido.

Sin embargo, a minutos de su debut frente a Atlas en el Estadio Jalisco, Aguirre dejó claro que no esperen cosas sorprendentes en el primer partido. “Si alguien pretende que hagamos cosas maravillosas y ganemos 8-0 el primer partido pues lamento decepcionarlos, pero no es fácil, no es sencillo, trazamos un camino que inició hace unos días y que finalizará cuando termine la Jornada 17 y esto no es otro que conseguir un boleto a la Liguilla”, expresó en técnico según lo informado por TUDN.

Por otro lado, el entrenador confirmó que tiene decidido el once que enfrentará a Atlas y que le costó armarlo porque la competición interna que hay. A su vez, dijo que tuvo un problema serio a resolver sobre los reemplazantes de Nico Sánchez y Dorlan Pabón.

Por último, Javier Aguirre habló de los cuatro elementos que tiene en el ataque, Vincent Jansen, Rogelio Funes Moro, Aké Loba y Platanito Alvarado, y dijo que es tan capacitados para jugar en cualquier lugar del campo. “El jugador tiene que entender que hay que jugar de una forma cuando se tiene la pelota y de otra cuando no se tiene. Estos jugadores son compatibles para jugar juntos", finalizó el entrenador de Rayados de Monterrey.

Lee También