Problema de Adalid Maganda con la FMF podría quitarle a México la sede del Mundial 2026

Ya pasó un tiempo después de la polémica salida de Adalid Maganda de la Comisión de Árbitros y todavía no hubo una resolución conveniente para ambas partes. La FMF publicó un mensaje a través de las redes sociales informando las razones de su desvinculación pero el silbante se plantó fuerte en las vías legales.

"Yo amo al arbitraje. Quisiera regresar a mi profesión pero las condiciones no están. No soy bien visto por la Comisión, lo saben todos. No me han tratado de lo mejor. Regresar en esas condiciones sería fatal para mi salud. Hace dos días me desmayé por esta situación", reveló el colegiado en diálogo con W Deportes.

Aunque el propio Adalid Maganda negó haber pedido una cifra millonaria como liquidación, Rubén Rodríguez ratificó esa información esta mañana en una publicación para RÉCORD. De hecho, alertó sobre un problema que podría ocasionar este asunto si no hay un arreglo económico y pasa a mayores...

�� Adalid Maganda asegura que es mentira que esta pidiendo 6MDP. Él está abierto al diálogo para solucionar todo de mejor forma y busca salir dignamente.



�� @soycristianmoya pic.twitter.com/WUvSB4A8Gw — W Deportes (@deportesWRADIO) February 15, 2021

"Lo que busca el silbante es recuperar su trabajo o, en caso contrario, quiere seis millones de pesos a cambio de detener el proceso que llevará a FIFA y a otros organismos que vigilan el futbol para intentar la desacreditación de la FMF", comentó el reconocido periodista para dicho medio de comunicación.

"Así, desde su punto de vista, pueden quitarle la sede del Mundial del 2026 a México. Un tema que suena muy complicado teniendo en cuenta los orígenes y los fundamentos de una sede mundialista", agregó.

Lee También