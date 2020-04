"Al negro no lo quieren": Carlos Santos explota contra el fútbol mexicano y acusa racismo

Antonio Carlos Santos, ex jugador del América, sumó una nueva declaración polémica a su listado, luego que sin tapujos decidiera criticar al balompié azteca y la falta de oportunidades para nuevos jugadores o entrenadores. El "negro" dio un paso adelante en variadas oportunidades para ofrecer su trabajo y experiencia, pero nunca fue tomado en cuenta, por lo que arremetió contra todos.

“Al Negro no lo quieren, no sé si es por mi color, porque en México también es racista. No he tenido esa oportunidad porque está todo manoseado por dos o tres promotores, eso no se vale, por eso el futbol mexicano no crece”, reveló el mediocampista en conversación por Instagram Live con TUDN.

“En el futbol mexicano solo tuvo oportunidad la mayoría de los agachones. Hay un sistema, para no decirle mafia, que está muy cabrón. Ser un fracasado parece que es como un trofeo, porque hay entrenadores que llevan 20 años y siguen en el mismo lugar. Y los equipos los siguen contratando, no hay oportunidad para otros”, comentó el ganador del Balón de Oro en la temporada 87-88.

El brasileño que logró ocho títulos oficiales con las águilas reveló una mala experiencia que tuvo con Eduardo de la Torre y Luis Fernando Tena, quienes lo rechazaron en su cuerpo técnico: “Son una bola de ojetes. Ellos hablaron el pavo real y no han dado oportunidad a la gente. Jugué en tres continentes diferentes, no tengo maestrías ni doctorados en lo deportivo, pero lo que viví no hay doctorado que me puedas enseñar. La experiencia se da cuando tú lo vives”.

Por último el ex jugador aseguró que las exigencias para trabajar son absurdas, ya que piden recorrido sin dar chances de empezar: “Antes decían que faltaba experiencia, pero si no inicias cómo tienes experiencia”, finalizó.

