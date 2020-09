Álvaro Morales le dijo a Ricardo Peláez que su proyecto con Chivas fracasó y que no da para más

América ganó por 1-0 a Chivas en un partido muy malo pero que no deja de ser un Clásico Nacional. Debido a esto, las redes estallaron contra Ricardo Peláez y quien no paró de tundirlo fue Álvaro Morales.

El reconocido periodista de ESPN estuvo más picante que nunca cuando comenzó a conducir el programa Futbol Picante, el cual inició una dura crítica al director deportivo del Rebaño. "El proyecto Ricardo Peláez con Chivas ha fracasado. No hay manera que como directivo pueda a sacar adelante a este equipo al cual no se le ve forma", comenzó el conductor.

Por otro lado, destacó el planteo que realizó Miguel Herrera, a pesar de que al americanismo no le guste, en cederle la pelota al Chivas. "América con una inteligencia que no gusta, le entregó el baló y no hicieron nada con este", agregó.

Además, habló sobre el plantel de Chivas y dijo que, si analiza, en base a la metodología del futbol español, muchos de los elementos son Ego 0, es decir futbolistas que tienen deficiencias motrices y cero conocimientos del balompié. Tras declarar esto fue más allá y advirtió que iba a averiguar cómo llegaron a ser futbolistas profesionales.

Oribe Peralta extraña a un equipo ganador de verdad. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) September 20, 2020

"Fracasaste Ricardo Peláez. Este equipo no te da para más. Te dije y te lo advertí no tomes Chivas. Vuce, te lo dije y te lo advertí no tomes Chivas. Su legado histórico, que es innegable, se está hundiendo", sentenció Álvaro Morales.



