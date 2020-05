Antideportivo: Matías Almeyda mandó a los jugadores de Chivas a pegarle a Rubens Sambueza en 2017

En el Clausura 2017 de la Liga MX, Isaac Brizuela sufrió una muy dura lesión en su tobillo y quedó relegado hasta el final de la temporada sin poder levantar el título dentro del terreno de juego. Pero lo más doloroso de la situación es que fue un colega el que lo lastimó y lo dejó sin futbol varios meses: Rubens Sambueza.

Años después de dicho acontecimiento, el Cone habló sobre aquel entonces y manifestó su perdón hacia el centrocampista argentino. Sin embargo, un poco más de tres años después, Rodolfo Pizarro dio una información que muy pocos aficionados y medios de comunicación que tenía sobre eso.

El que sí quedó con bronca por la patada fue Matías Almeyda, quien al siguiente partido entre Chivas de Guadalajara y Toluca le dio vía libre a sus dirigidos para que golpeen a su compatriota por lo que le había hecho al nacido de Lagos de Moreno. Y el ahora jugador de Inter Miami lo ventiló todo.

"Péguenle a Sambueza. Acuérdense que él lesionó a Brizuela", les dijo el Pelado, según lo que le comentó al youtuber español Zabalive en su programa '5 preguntas incómodas'.

Más allá del odio, Pizarro se rindió a los pies del ahora elemento de Pachuca: "Me cae mal pero a la vez es uno de los que me gusta mucho como juega y me gusta mucho su personalidad. Es uno de los mejores jugadores que ha venido en los últimos 20 años. Para mí es un jugadorazo".

