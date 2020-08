Atlas no contará con seis defensas para enfrentar a Pumas por el Guard1anes 2020

Atlas y Pumas UNAM se miden por la segunda jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Los Zorros viven un momento de gran incertidumbre futoblística y saben que, de no conseguir una victoria, luego de haber perdido el último fin de semana, podría desencadenar en la salida de su entrenador Rafael Puente.

Si ya hubo sobradas muestras de que el club de Guadalajara no afronta su mejor momento, una más no podía faltar. A horas del duelo contra la UNAM, se dio conocer la noticia de que el cuadro Rojinegro no podrá contar con seis de sus defensas disponibles en el plantel.

(Getty).

"Seis defensas de Atlas no pueden ser tomados en cuenta para el juego de hoy: Abella, Conti, Brayton, Barbosa, Gómez y Santa María", informó, sorpresivamente, el periodista David Medrano, sin dar motivos.

Seis defensas de Atlas no pueden ser tomados en cuenta para el juego de hoy.

Abella

Conti

Brayton

Barbosa

Gómez

Sta Maria.

Los esperamos a las 18.50 por @AztecaSiete @AztecaDeportes — david medrano felix (@medranoazteca) August 3, 2020

Cabe mencionar que, de la nómina que publicó el cronista, sólo Javier Abella y Brayton Vázquez sumaron minutos en la derrota 3-1 ante Xolos de Tijuana, por la primera jornada del Guard1anes 2020.

De esta manera, a minutos del partido, todavía no se sabe con certezas cuál será la defensa que parará en cancha el timonel Rafael Puente, quien está obligado a conseguir una victoria.

Lee También