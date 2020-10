Carlos Esquivel reveló cuándo y por qué inició la rivalidad entre Toluca y Cruz Azul

El Apertura 2008 fue el que marcó la gran rivalidad entre Cruz Azul y Toluca. En aquel campeonato, los Diablos Rojos derrotaron a La Máquina en la gran Final para conseguir su novena estrella. Desde aquel momento tenemos un nuevo clásico en la Liga MX. Carlos Esquivel, exjugador del Choricero, fue uno de los protagonistas de aquel partido.

El mediocampista platicó en exclusiva con Marca Claro y reveló cuál fue el momento exacto en que la rivalidad entre Toluca y el Cementero surgió. Además, dialogó acerca de aquella polémica final.

"La rivalidad que siempre ha existido con Cruz Azul se basa en esa final que fue muy polémica. Una final donde Toluca hace un buen partido de visitante y acá Cruz Azul hace su labor y nos da la vuelta, nos vamos a unos penales tan difíciles como un tema arbitral polémico pero el equipo logra sacar el campeonato y desde ahí está marcada esa rivalidad", señaló.

Carlos Esquivel habló sobre la rivalidad entre Toluca y Cruz Azul. Jam Media.

Más adelante, habló acerca de Carlos Morales y su chance como Director Técnico interino. "Estaría bien que le dieran la oportunidad a este cuerpo técnico, que los dejaran hasta terminar del torneo y analicen sus resultados, con base en eso ver la continuidad o traer otro técnico. Son entrenadores capaces, que merecen una oportunidad, son jóvenes pero han trabajado mucho tiempo en el fútbol; ojalá les den ese voto de confianza", destacó.

"Es fundamental la comunicación que tengas entre jugador y entrenador, es la base del trabajo. Han pasado técnicos muy buenos, ganadores pero muy exigentes, los jugadores tienen que as adaptarse a ello y trabajar. La exigencia del entrenador es a tope y no tiene porque influir, pero si debe de haber comunicación para generar un buen ambiente de trabajo y el club está obligado a dar resultados, así pasen muchos entrenadores, si no se siguen consiguiendo los resultados va a pasar lo mismo, van a llegar y se van a ir. Hay que cambiar el chip en el jugador, que sea comprometido con la institución, que vuelvan a querer la camisa y luchar por los campeonatos, por tanto tiempo se peleó para que el club tuviera ese prestigio, los jugadores entendían que era el Toluca y esperemos que esta camada se empape rápido y pueda ser protagonista, que peleen por una liguilla y campeonato", finalizó.

