¿Casualidad? Jared Borgetti mostró su colección de playeras y le falta una del América

Jared Borgetti fue un destacado delantero que supo pasar por 12 equipos distintos, entre ellos diez mexicanos. Como es costumbre, el ex delantero intercambió muchas playeras a lo largo de su trayectoria y con ellas armó un museo en su casa. Esta noche lo mostró en ESPN y comentó que, entre las muchas que tiene, le falta una del América.

Cuando el periodista Fernando Palomo le pidió que muestre una camiseta de Las Águilas, el ex atacante se hizo el desentendido. "¿De qué? ¿De América de Cali?", respondió sonriente. Ante la repregunta, Borgetti sentenció: "No, del América no tengo. ¿Por qué me pides playeras que no tengo? ¿querías que se viera bien este lugar, no?".

Las palabras sorprendieron a Palomo, quien le consultó el motivo dado que tuvo muchas oportunidades de cambiar una en su carrera en el futbol mexicano. "No tengo playera del América, es del único equipo que no tengo. Razón exacta no la tengo, seguramente sí habré cambiado, no lo recuerdo", contestó.

"Si habré cambiado se la habré regalado a alguien, tengo un hermano que le va al América, tengo unos amigos que le van al América", agregó el ex Santos y pareció convencer al comentarista, quien le remarcó que todas las camisetas Azulcremas las habrá obsequiado. Sin embargo, el ex atacante hizo una corrección a sus dichos: "¿Cuál todas? estás hablando de muchas. No acaso habré cambiado dos veces cuando mucho".

El ex futbolista jugó en dos rivales de Las Águilas como Chivas y Cruz Azul. Además, representó a Atlas, Santos, Pachuca, Dorados, Monterrey, Monarcas, Puebla y León en México. Además de pasar por el Bolton de Inglaterra y el Al-Ittihad de Arabia Saudita.

Lee También