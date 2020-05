César Montes reveló que jugó la Final ante el América infiltrado

Quedó lejos aquel título de Monterrey ante el América. Si bien el momento de Rayados es totalmente opuesto al de aquel entonces, lo cierto es que seguirá siendo el último campeón del futbol mexicano hasta que finalice este torneo que parece no tener fin.

El mismo se dio de manera dramática, por penales en el mítico Estadio Azteca y con emociones realmente cambiantes en lo que fue una definición histórica y que cortó una larga sequía del club sin trofeos de liga.

Uno de los cambios fundamentales que introdujo el estratega Antonio Mohamed fue el de César Montes en el segundo tiempo, para frenar a un rival que se venía con todo para liquidar la llave con todo el empuje de su gente.

"América nos estaba pasando por encima, tenía controlada la final, por eso se dio el cambio del Turco. Yo, por la lesión, no podía jugar desde el inicio. No me daba. Antes del partido había hablado que iba a jugar solo 30 minutos para cerrar el partido", comentó el zaguero.

De esta manera, El Cachorro reveló que ingresó al juego infiltrado en sus aductores lastimados y en un contexto sumamente complicado: la escuadra del norte caía por 2 a 0 y debía marcar un tanto para forzar el alargue, algo que finalmente consiguió.

