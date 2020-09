César Ramos está vetado por América desde la final del Apertura 2019 ante Monterrey

Los partidos de la jornada 11 del Guard1anes 2020 de la Liga MX que se disputaron dejaron dudas en el arbitraje. Pero la acción puntual que desató la polémica fue la que se dio en la victoria 3-2 de Cruz Azul sobre Mazatlán FC en Sinaloa, porque Jonathan Rodríguez anotó un penal rematando con sus dos pies.

El triunfo de los dirigidos por Robert Dante Siboldi fue totalmente merecido, pero muchos medios de comunicación enfatizaron con el error de Óscar Macías al conceder el gol para La Máquina. Ante esto, y buscando justicia, Rubén Rodríguez dejó en evidencia que también hay factores en favor del América.

"¿Por qué no hablan de que César Ramos no le ha pitado a las Águilas desde aquella final? El presidente del América le pidió cuentas a la FMF que le fueran a explicar personalmente qué había pasado y por qué no se marcó, y desde ese momento no le pita", comentó el reportero en Agenda Fox Sports.

¿POR QUE CÉSAR ARTURO RAMOS NO LE PITA AL AMÉRICA? ��#AgendaFOXenCasa



Y es que el árbitro mundialista no está en un partido de las Águilas desde la Final ante Monterrey



�� "Hay silbantes que están vetados, bloqueados y hay dueños que piden ciertos arbitrajes" ��@ruubenrod pic.twitter.com/0caGugxtdE — Agenda FOX Sports MX (@AgendaFOXSports) September 21, 2020

El encuentro ante Rayados de Monterrey por la final del Apertura 2019 se llevó a cabo el 29 de diciembre y, desde ese entonces, hubo un total de 21 juego en lo que va del año sin que el reconocido silbante sea designado para impartir justicia en un partido del conjunto azulcrema de Coapa.

"Nos podemos meter en las estadísticas. Hay árbitros vetados y bloqueados, hay dueños que piden a ciertos arbitrajes. No está valorado, ni preparado, es algo lamentable", sumó Rubén Rodríguez, desviando el foco de atención a una realidad que está transitando el futbol mexicano en estos tiempos.

Lee También