Chicharito Hernández empezó con el pie izquierdo: ¿dudan en Los Angeles Galaxy?

A Javier Chicharito Hernández no le van a perdonar una sola en la segunda temporada con Los Angeles Galaxy en la MLS y más si viene de un tiempo en el que no paró de publicar historias en sus redes sociales sobre el nuevo método de entrenamiento y alimentación que llevó a cabo.

Los primeros 4 exámenes de Chicharito no los pasó con buena calificación porque a pesar que se mostró con más movilidad que en la temporada anterior, el delantero mexicano no anotó en los partidos amistosos que disputó el Galaxy antes del inicio de la temporada 2021.

La pretemporada del Galaxy inició con dos juegos contra New England Revolution en los que Chicharito tuvo minutos en uno de estos y participó del gol de Jonathan Pérez, pero no anotó y en el segundo partido no hizo parte de la goleada que sufrió el equipo de Los Angeles por 4-1.

Javier Hernández tuvo dos partidos amistosos más para anotar, pero el resultado fue el mismo. En el juego entre el Galaxy y Sporting Kansas City, Chicharito desperdició una oportunidad clara de gol al enviar el balón al travesaño. Misma historia sucedería en el partido contra Real Salt Lake: cero goles.

Lo que piensan en Los Angeles Galaxy de Chicharito

“Va a haber un grupo de soporte importante a su alrededor para tener las oportunidades que necesita. Es un corredor muy inteligente y se ha puesto en grandes posiciones”, afirmó Greg Vanney, entrenador de Los Angeles Galaxy, sobre la confianza que tienen en Javier Chicharito Hernández.

