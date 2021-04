Futbol Picante: los goles que anotará Chicharito Hernández en la MLS 2021

La sed de revancha con la que iniciará la temporada 2021 de la MLS Javier Chicharito Hernández es insaciable. Las críticas serán los primeros rivales a vencer y la mejor fórmula no será otra que la más conocida por el delantero mexicano: goles y más goles.

En el programa Fútbol Picante, de ESPN, se encendió el debate frente a la pregunta del conductor Álvaro Morales: “¿Cuántos goles anotará Chicharito Hernández en la MLS 2021?”. Los panelistas, aunque hubiesen querido dar otro pronóstico, no depararon buenas cosas para el atacante de Los Angeles Galaxy.

“Tiene equipo para meter una buena cantidad de goles, pero Javier Hernández no va anotar 30 y algo goles. Altas, bajas diría que 15 y miedo. Si juega más de 30 partidos, voy con las altas: anota más de 15 goles, pero el rango está entre 15 y 20”, afirmó Hércules Gómez.

Ese fue el mejor pronóstico porque el popular José Luis ‘Chelis’ Sánchez Solá dio un crudo panorama del equipo que conformó el Galaxy para la temporada 2021 de la MLS. Palabras más, palabras menos, Chicharito no tiene buenos compañeros y sus goles serán el reflejo.

Los goles que anotará Javier Chicharito Hernández en MLS 2021

“Creamos en el Chicharo, en que ya se quitó todas las nubes de su cabeza. Sí, no tiene equipo el Chicharo, no es Raúl Jiménez que contribuya en el armado de una jugada ofensiva, él finiquita las jugadas en su movilidad (…) el problema es de equipo. No hay material para que meta 30 goles. Va hacer 15 goles y le van a echar la culpa”, sentenció Chelis Sánchez.

