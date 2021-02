Chicharito dijo que tocó fondo al no asumir lo que le pasaba con las críticas que recibía

Javier Hernández es uno de los grandes exponentes del futbol mexicano luego de que haya tenido una excelente carrera en Europa que lo llevó a arribar a la MLS para vestir la playera de los Los Angeles Galaxy, equipo en el que no brilló en su primer año. Por otro lado, en el día de hoy, Chicharito confesó que las críticas recibió lo afectaron mucho y que lo hicieron tocar fondo.

Para la temporada 2020 se esperaba que el artillero mexicano que demuestre en el futbol de los Estados Unidos el talento que lo llevó a ser uno de los atacantes más importante del viejo continente. Sin embargo, lejos estuvo alcanzar eso luego de haber finalizado con 2 goles en 12 encuentros, por lo que estuvo le lejos de las expectativas que generó.

Debido a esto, Javier Hernández recibió una gran cantidad de críticas porque nunca terminó de explotar. Sobre esto habló en el día de hoy el delantero mexicano donde comentó que no pudo manejar bien lo que se habló de él.

“Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso", expresó Chicharito Hernández a Los Ángeles Times de los Estados Unidos.

Y agregó: “Cuando llegó el final de la temporada, hice una crítica muy profunda. Sobre mi vida, sobre mí. Y simplemente decidí que puedo hacerlo mucho, mucho mejor. En el lado emocional y muy espiritual, cuando llegó el Covid-19, fue como un momento perfecto para exponer las cosas con las que no he trabajado".

