"Le faltó valor": Álvaro Morales arremete contra Oribe Peralta por no cobrar el penal que falló Molina para Chivas

Las Chivas debutaron en el Torneo Guard1anes 2021 y Álvaro Morales lo sabe, pues luego del empate a un gol que consiguió en su visita a Puebla, el comentarista de ESPN no dudó en arremeter contra Oribe Peralta, quien volvió a la titularidad con el Rebaño en la Jornada 1 y no se atrevió a cobrar un penal.

Y es que a consideración de 'Alvarito', por su jerarquía, el 'Cepillo' debió pedir el balón para cobrar el penalti, el cual al minuto 23 falló el capitán rojiblanco, Jesús Molina, y que hubiera significado el primer triunfo del equipo tapatío en el certamen.

"Pusieron a Oribe Peralta, han insistido en Oribe Peralta, pero tuvo una de frente al arco y la falló y después no tuvo el valor de cobrar el penal que Jesús Molina falló por quererlo asegurar", lanzó Álvaro Morales en el programa de ESPN, 'Futbol Picante', durante el análisis del partido de Chivas ante Puebla.

"Qué tan mal han de estar los chamacos, que son el reemplazo de Oribe Peralta para que este haya sido titular. Yo no me explico cómo un hombre de su jerarquía no haya dicho 'yo tomo el balón y lo cobro', más allá de que fallara aquella tijera o chilena, y permitiera que un jugador de menor jerarquía como Molina haya cobrado y fallado ese penal", insistió el conductor.

Las razones por las que Oribe Peralta debió cobrar el penal de Chivas

Pero Álvaro Morales no fue el único que consideró que Oribe Peralta debió haber cobrado la pena máxima, pues, esta vez su opinión fue respaldada por Héctor Huerta, quien enumeró algunas razones por las que el exgoleador del América tuvo que patear desde los once pasos, en ausencia del cobrador oficial que es José Juan Macías.

"Jesús Molina no tiene en su historia de futbolista que sea un ejecutor de penaltis, yo no recuerdo que él haya ejecutado penaltis con frecuencia, al no estar el ejecutor oficial que es JJ Macías, sí debió Oribe Peralta por muchas razones, por confianza, por compromiso, porque ya lleva año y medio con el Guadalajara y no ha pasado nada con él, porque era un partido que se podía ganar con ese penalti, por muchas razones", coincidió el reconocido periodista.

