Desde Estados Unidos, Chofis López cargó contra la prensa de Guadalajara

Después de haber sido involucrado en el escándalo del caso de Dieter Villalpando, Chivas de Guadalajara comenzó a buscarle acomodo a Eduardo López. Muchos clubes de la Liga MX lo rechazaron y costó darle una salida en el mercado de pases de invierno, pero el San Jose Earthquakes de la MLS sí confió en él.

En el cuadro de California usará el dorsal '9' y buscará darle soluciones en el engranaje ofensivo al conjunto dirigido por Matías Almeyda. La temporada en USA comenzará a partir de la primera semana de abril, y este miércoles participó de una conferencia de prensa virtual para explicar sus sensaciones.

Además de haber sido consultado sobre sus primeras semanas en el club de la Conferencia Oeste, a la Chofis lo hicieron hablar sobre su polémica salida del Rebaño Sagrado. Y entre tantas cosas que dijo, el centrocampista de 26 años le lanzó unas palabras a la prensa del territorio tapatío...

"No es que por ahí no me quisieran, por ahí no la pasé bien en los últimos torneos en Chivas por ciertas cuestiones. Lo importante es que estoy bien, me siento tranquilo. La verdad que tenía mucho tiempo que no me sentía así de alegre, mis entrenamientos los disfruto mucho", aseguró el volante mexicano.

"Fue una de las cosas por las cuáles yo sufrí un poquito estando ahí en Guadalajara. Para los medios de Guadalajara si estás mal vas a ser el peor siempre, si estás bien serás el mejor. Entonces por ahí muchas cosas, muchas veces no se saben manejar bien", agregó la Chofis López desde Estados Unidos.

