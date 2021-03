Los motivos por los que Víctor Manuel Vucetich se queda en Chivas después de perder el Clásico Nacional

Aunque ya se había especulado que, de no llegar los buenos resultados a Chivas, Víctor Manuel Vucetich dejaría el cargo de director técnico, la realidad sería completamente distinta, pues a pesar de haber perdido, incluso, su partido más importante, ante América, la directiva lo habría respaldado para continuar al frente en el Guard1anes 2021.

Y es que de acuerdo con información del Francotirador de Récord, en su columna de este martes, el presidente del Rebaño, Amaury Vergara, tendría dos grandes motivos para no cesar al 'Rey Midas' en plena Jornada 11 y después del perder por goleada el Clásico Nacional.

Una de ellas es que está dispuesto a apostar por la continuidad en el proyecto de Víctor Manuel Vucetich, por lo que en la charla posclásico se comprometió a mejorar el andar de Chivas en el Guard1anes 2021 para que el equipo puede regresar, al menos, a la zona de repechaje, la cual abandonó al dejar ir los tres puntos en el duelo ante América.

¿Cuánto le costaría a Chivas despedir a Víctor Manuel Vucetich?

El otro motivo, de mayor peso, es la millonaria cantidad que la directiva tapatía tendría que desembolsar para indemnizar al reconocido estratega mexicano, pues según la misma información del anónimo columnista, Chivas le tendría que pagar a Víctor Manuel Vucetich mínimo 750 mil dólares, lo cual equivaldría a casi 16 millones de pesos mexicanos, algo que por ahora no contempla Amaury.

"El Rey Midas, quien no ha tenido representante fijo en 33 años como entrenador, ya no firma sin asegurarse de que si lo quieren correr sea con una justa compensación. Es decir, mi oreja rojiblanca me explicó que para que el Rebaño dé por terminado el contrato de Vuce antes de tiempo tendrá que pagarle al tamaulipeco al menos 750 mil dolarucos, cifra que por el momento, Chivas no piensa desembolsar", reveló el Francotirador.

