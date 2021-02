Jesús Molina defendió a Víctor Manuel Vucetich y culpó a los jugadores de Chivas por el mal momento

Chivas cerró de manera positiva la Liguilla del 2020, porque si bien no se quedaron con el título, la eliminación propiciada al América y una decente eliminatoria ante León hicieron suponer que el Guard1anes 2021 sería el gran paso adelante para dar. No obstante, nuevamente las dudas invaden por Guadalajara.

El Rebaño es la gran decepción de la Liga MX junto a León y Pumas UNAM, ya que solamente pudieron obtener una victoria en siete partidos disputados. Para colmo, por el momento la tabla de posiciones los ubica fuera de la Liguilla, una situación inesperada hace algunas semanas.

Para muchos, Víctor Manuel Vucetich es el máximo responsable y hasta se comenzó a poner en duda su futuro al mando de Chivas. No obstante, en el plantel entienden que los culpables son los futbolistas: “Es lectura de juego que nos ha hecho falta en estos siete partidos. No es culpa del entrenador, es algo que en la cancha debemos de definirlo, mucha comunicación, estar en constante movimiento, porque el técnico no puede estar a lado diciéndonos lo que debemos hacer. Aunque muchos son jóvenes tienen experiencia y debemos tomar mejores decisiones dentro de la cancha”, enfatizó Jesús Molina.

Jesús Molina exculpa a Vucetich del mal momento de Chivas

“Lo ideal es siempre jugar con un estilo, una forma, buscando siempre el arco rival y con posesión de la pelota, pero hay rivales que te estudian y saben la forma de juego que tenemos y buscan contragolpearnos. Es importante que Chivas siga manteniendo esa idea de juego, que siempre intente tener la pelota, generar opciones de gol, pero debemos ser inteligentes y saber cuándo es bueno defenderte bien y lo que hacen a veces es bueno hacerlo, teniendo la ventaja”, cerró en conferencia de prensa.

Chivas tendrá un duro enfrentamiento este fin de semana, ya que se las estará viendo ante Pumas UNAM. Sin dudas, un gran momento para cortar de una vez por todas el mal momento y volver a la victoria, aunque una derrota podría volver a poner en la cuerda floja a Vucetich.

