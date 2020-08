Chivas no tuvo en cuenta a Santiago Ormeño y ahora buscará venganza marcándole un gol con Puebla

El presente de Puebla invita a soñar a todos los aficionados. En lo que va del año calendario, con Juan Reynoso como director técnico, Los Camoteros tienen un promedio de 50% de efectividad a raíz de 5 victorias, 3 igualdades y 4 derrotas. Y es por eso que fue buen inicio del Guard1anes 2020.

La Franja actualmente tiene 4 unidades por haber goleado a Mazatlán FC en Sinaloa y empatado con Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, pero ahora se le viene otro rival complicado: el próximo domingo 8 de agosto, desde las 21 horas del centro de México, visitará a Chivas en el Akron de Guadalajara.

Ormeño celebra su gol ante Mazatlán (Getty Images)

Seguramente los conducidos por Luis Fernando Tena recuperarán piezas importantes para afrontar el compromiso, pero los franjiazules tendrán un as bajo la manga. Se trata de Santiago Ormeño, quien comenzó la temporada con un gol ante los Bucaneros y que además conoce bien al futuro contrincante.

"Lo admiro como club. Estuve ahí poco tiempo, un mes, y la verdad es impresionante todo lo que genera. Que un vestidor sea sólo de mexicanos está increíble. Cualquier mexicano quisiera jugar ahí", expresó el atacante a Azteca Deportes, recordando las pruebas que realizó cuando Tomás Boy era el timonel.

Será un partido especial para Ormeño y quiere anotarle un gol a las Chivas: "Estaría espectacular. No tanto de 'me tuvieron y me dejaron ir' pero de alguna forma, por distintas razones, no me pude quedar. Pero decir 'presente' nunca está de más. Cualquier futbolista busca eso, a veces da un plus en estos partidos".

