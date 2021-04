"Estoy con la gente indicada": Chofis López y su reencuentro con Matías Almeyda

El viernes 16 de abril, San Jose Earthquakes será el encargado de abrir la temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS), cuando visiten a Houston Dynamo, en un juego que podría marcar oficialmente el reencuentro del mediocampista mexicano Javier Eduardo López con el entrenador argentino Matías Almeyda, tras el paso de ambos por Chivas de Guadalajara.

Enfocado en el objetivo de superar lo del 2020, cuando fueron eliminados en primera ronda, en penales, por Sporting Kansas City de otro mexicano, Alan Pulido, la Chofis se refirió en conversación con la cadena TUDN sobre el volver a ser dirigido por el Pelado y cuánto le ayudará a retomar su mejor nivel dentro de la cancha.

"Ahora sí creo que estoy con las personas indicadas, con la gente indicada, que me va a ayudar mucho, me han ayudado mucho en toda esta pretemporada, me costó un poquito el comienzo, pero hoy en día me siento muy bien", aseguró López.