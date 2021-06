La advertencia de Christian Pulisic a toda Concacaf: "somos una generación sin miedo"

La gran campanada la dieron quedándose con la Liga de Naciones Concacaf ante su archirrival México, y ahora en las Clasificatorias rumbo al Mundial Qatar 2022, buscarán ratificar su buen presente, al menos así espera el delantero Christian Pulisic con la Selección de Estados Unidos.

Si bien no estará presente en la Copa Oro 2021, el nacido en Hershey, Pensilvania, expresó su total confianza en la actual generación de futbolistas, cuya gran mayoría milita en los principales equipos del fútbol europeo, y en dialogo con The Daily Show with Trevor Noah, expresó que esto demuestra que su país puede competir a nivel mundial.

"Ha habido estadounidenses que han jugado antes en Europa y jugadores a los que yo admiraba, pero creo que en esta generación estamos viendo a jóvenes sin miedo, que están yendo por todo en Europa", aseguró Pulisic, de buen final de temporada con el Chelsea de Inglaterra.

Christian Pulisic y la generación "sin miedo" de Estados Unidos



En ese sentido, el Wonder Boy agregó que "yo tomé el riesgo de moverme a Alemania, por ejemplo; Weston también lo hizo y se fue a Italia después. Queremos salir y demostrarle al mundo que los estadounidenses también jugamos fútbol, por eso creo que estamos viendo una desarrollo tan grande".

Consultado por si se siente el hombre que inspire a Estados Unidos a mirar el fútbol, Pulisic respondió que "es difícil saberlo. Creo que entrego una chispa distinta a lo que han podido ver los estadounidenses en el pasado. Me gusta ser creativo, tratar cosas nuevas y espero que la gente pueda ver eso y pensar que los estadounidenses podemos jugar".

"Hay muchas personas que amarían hacer lo que estoy haciendo hoy y me siento agradecido por cada ocasión en que entro al campo. Trato de disfrutar cada momento porque, ya sea en 1 o 90 minutos, puedes cambiar el partido y esa es mi mentalidad cada vez que juego", complementó el atacante.

