Difícilmente exista algún final de partido tan parecido al que tuvieron Genoa vs Milan. Christian Pulisic marcó el gol del triunfo como visitante a falta de poco para el final del encuentro para el equipo de Stefano Pioli. Pero, después, llegaron las expulsiones de los arqueros Mike Maignan y Josep Martínez por jugadas temerarias.

Hay muy poco para rescatar de los primeros 85 minutos de juego entre Genoa (Vásquez titular, Retegui no fue convocado, y Matturro y Galdames se quedaron en el banco) y Milan (Luka Romero y Marco Pellegrino fueron suplentes y no ingresaron). Es decir que lo más importante y destacado ocurrió sobre el final y no es para menos.

Pulisic le dio el triunfo a Milan

Pioli no encontró buenas respuestas en su delantera inicial compuesta por Chukwueze, Jovic y Okafor. Por eso, entraron Pulisic, Giroud y Rafael Leao. Estos tres le dieron otro aire a la delantera y lo demostraron en el marcador.

Al minuto 87 de juego, Pulisic recibió dentro del área y casi de media vuelta logró sacar un remate perfecto para marcar el único gol del partido. El VAR tuvo su trabajo por una supuesta mano, pero finalmente, el tanto fue convalidado de forma correcta.

Los dos arqueros, expulsados en alocado final

Los minutos finales fueron de total confusión y agonía. Al octavo minuto de adición y, luego de haber ido al VAR, el árbitro Marco Piccinini expulsó al francés Mike Maignan por una jugada temeraria a la salida del área. Le dio un rodillazo a Ekuban antes de que toque el balón y el juez decidió mostrarle la roja. Como no le quedaron más cambios a Pioli, Olivier Giroud se puso los guantes y el buzo del arquero.

En esa jugada de pelota parada, Genoa tuvo la más clara del partido en donde tras un desvío, el balón dio en el travesaño, mientras Giroud miraba. Poco después, de un córner y con el arquero Josep Martínez en el área, llegó la segunda expulsión. El guardameta del conjunto genovés fue con los tapones contra Yunus Musah y vio la segunda tarjeta amarilla al minuto 103. Kutlu tomó el buzo, aunque no tuvo ninguna intervención.

Giroud se quedó, tras una buena salida, con la última pelota del partido. Por Pulisic, Milan ganó un partido increíble ante Genoa y es el nuevo líder de la Serie A, superando a Inter. En tanto, el local se hunde en el fondo de la tabla.

¿Por qué no jugó Mateo Retegui?

Mateo Retegui fue la baja más sensible de Genoa para este partido. El ítalo-argentino quedó desafectado de la convocatoria para el encuentro ante Milan debido a una contusión en su rodilla producto de un golpe sufrido en el partido ante Udinese la semana pasada.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Milan?

Tras subir al primer lugar, AC Milan tendrá algunos días de descanso para recuperar jugadores mientras se desarrolla la fecha FIFA de octubre. Luego, el próximo 22 de octubre, tendrá un duro partido cuando reciba en San Siro a Juventus.

Tabla de posiciones de la Serie A 2023-24