David Faitelson atacó al América y Kikín Fonseca le dio una lección por Twitter

Club América sorprendió a propios y extraños en el mercado de fichajes, ya que después de la salida consentida con Miguel Herrera, decidieron apostar por un entrenador de calibre internacional. Santiago Solari, quien supo estar al mando del Real Madrid, fue anunciado como el sucesor del Piojo, aunque no todos estuvieron de acuerdo.

El estratega argentino fue rápidamente apoyado por todos aquellos americanistas y, aún más, por quienes siguen la información del club día a día. No obstante, hubo quien no entendió la decisión de la directiva de Coapa y trató de “jilgueros” a aquellos que acompañaban la contratación del técnico argentino.

“Los ‘jilgueros’ del América salen en defensa de la llegada de Santiago Solari...Y vaya que le sobran “jilgueros”. Los que están a sueldo ==trabajan para la misma empresa== los que sueñan con trabajar ahí y los se les unen porque no tienen criterio propio. ¡Jilgueros!”, había escito el periodista de ESPN, David Faitelson, en su cuenta oficial de Twitter. No tardaron en contestarle.

Estoy preparando la lista...Son bastantes. Todavía no voy por la “F”. Tú, pendiente... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) December 30, 2020

Kikín Fonseca se cruzó con David Faitelson en Twitter

“Por qué no pones nombres David? Crees que aventarlo al aire así nada más es lo correcto? Ponle pantalones y di quienes por fas”, escribió el exjugador y actual analista de TUDN. "Estoy preparando la lista...Son bastantes. Todavía no voy por la 'F'. Tú, pendiente...”, respondió Faitelson, retrucando a Kikin.

Duerme tranquilo, Kikin. Tu no estas en ella. Te había confundido por tu paso en las "Aguilas", pero ya recuerdo que son las gloriosas del Benfica. Abrazo. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 5, 2021

Fonseca no se quedó atrás: “Ya me mandarás la lista mi @Faitelson_ESPN ? Metele ‘hue..’ ándale, todos la estamos esperando. Saludos”. De igual manera, todo terminó con un mensaje de Faitelson que calmó todo, demostrando que su rival de turno le había dado una lección: “Duerme tranquilo, Kikin. Tu no estas en ella. Te había confundido por tu paso en las ‘Aguilas’, pero ya recuerdo que son las gloriosas del Benfica. Abrazo”.

