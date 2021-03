José Ramón Fernández tundió a Giovani Dos Santos: "Es pecho frío"

Miguel Herrera no dice presente en la Liga MX de manera física, pero sí lo hace con declaraciones explosivas. Una vez más, el exentrenador del América encendió el debate de los medios, aunque en esta ocasión se refirió específicamente a un jugador y lo sucedido en el Mundial de Brasil 2014.

“Él termina un partido 60 minutos. Me dice el doctor está para jugar 60 minutos, al 57’ empiezo a pensar en su cambio. Así lo llevé tres partidos y me dice el doc, ‘trae una molestia’. ‘¿De qué? si lo estoy manejando como tú me dices’. Una semana entrena dos días, los demás lo hacemos trotar, recuperar, los demás está lesionado, le duele el muslo. Sí me pidió el cambio ante Holanda porque le quemaban los pies, le quemaban los pies”, reveló el Piojo, quien se enfocó en las lesiones constantes de Giovani Dos Santos.

Como era de esperar, el jugador de las Águilas salió a responderle a su anterior entrenador y advirtió que jamás había pedido el cambio en Brasil. Sin embargo, todo esto no impidió que el debate se centre en Dos Santos, quien está brillando por su ausencia en el América por las reiteradas lesiones de las cuales Herrera se había manifestado.

“O se lesiona mucho, o no entrena mucho, o de plano así es el estilo de Giovani, ‘pecho frío’”. ��

@joserra_espn sobre la polémica declaración de Herrera del partido ante Holanda en 2014 ������ pic.twitter.com/trLv1hcjCz — Futbol Picante (@futpicante) March 3, 2021

José Ramón Fernández tundió a Giovani Dos Santos

En ESPN comenzaron a debatir sobre la carrera de Giovani Dos Santos y allí fue cuando José Ramón Fernández entró en acción. “Anduvo un poco en Los Angeles Galaxy, pero tampoco. Allí fue dado de baja. Me parece que ha sido un desperdicio. Donde mejor anduvo fue en el Barcelona, tenía muy buenos compañeros. En España no, en Turquía tampoco. Ha sido más constante su hermano Jonathan que Giovani”, comenzó opinando.

Luego, el periodista dio una opinón bastante más dura respecto al futbolista del América: “Así ha sido el peregrinar de Giovani durante toda su carrera. Tiene talento, tiene facultades y cualidades, pero o se lesiona mucho o no entrena mucho o de plano así es el estilo de Giovani: pecho frío”, culminó Joserra, de manera fulminante.

