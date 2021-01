La Liga MX modificó el reglamento para que Andrés Ibargüen pueda jugar en Santos Laguna

América sigue tomando decisiones a horas de que finalice el período de fichajes de invierno. El Guard1anes 2021 ya puso marcha en su cuarta jornada, pero las Águilas tienen algunos detalles con algunos jugadores y que esperan poder finiquitarlo lo antes posible, como fue el caso de Roger Martínez.

Uno de los casos en cuestión es el de Andrés Ibargüen. El jugador colombiano no es tenido en cuenta por Santiago Solari y, además, sus rendimientos en los últimos meses no fueron nada buenos, por lo que las Águilas tomaron la decisión de darle una salida ahora y no después del campeonato.

Si bien había intereses desde la MLS, América entiende que el mejor destino para Ibargüen es Santos Laguna, por lo que el futbolista sería cedido a préstamo. No obstante, esta resolución es llamativa, ya que la Liga MX debió hacer algunas modificaciones en su reglamento para que esto se pueda llevar a cabo.

La Liga MX facilitaría el traspaso de Andrés Ibargüen a Santos Laguna

El colombiano fue al banco de suplentes en la primera jornada, algo que impediría un acuerdo dentro de la Liga MX. Sin embargo, la modificación en el reglamento ahora indica que sí se puede: "Que por acuerdo de la Asamblea de Clubes tendrán derecho a registrar dentro del periodo oficial para ello, a cuatro jugadores por temporada que no hayan participado con ningún otro club correspondiente”.

El documento enviado por Mikel Arriola y que fue revelado por ESPN, anuncia que esto se debe a la situación actual que dejó la pandemia: “La decisión se tomó en esas aras de apoyar la competencia deportiva, así como a los clubes para el Torneo Guard1anes 2021, en el contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19".

