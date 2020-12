Miguel Herrera destruyó a Andrés Ibargüen y Roger Martínez por sus malas actitudes

Club América vivió unos últimos meses sumamente anormales para la institución. Después de caer ante Chivas de Guadalajara en la Liguilla de la Liga MX, Santiago Baños declaró que dos de los jugadores del plantel ya no serían tenidos en cuenta de cara al 2021, aunque el problema de la situación es que todavía quedaba la Concachampions por disputarse.

"Vendrán algunos ajustes en el plantel. Entendemos que algunos jugadores como Andrés Ibarguen y Roger Martínez cumplieron su ciclo en el club y es momento de que ellos también busquen otra opción”, declaró Baños el 8 de diciembre, a una semana del primer duelo por el certamen continental. No obstante, Miguel Herrera apostó por ellos y los puso a jugar.

Roger Martínez fue el peor jugador de las Águilas en el duelo ante Atlanta United, colmando la paciencia de los aficionados. Sin dudas, los colombianos no respondieron al apoyo del Piojo con acciones, por lo que el ahora exentrenador del América se dispuso a opinar sobre ellos en los micrófonos.

Miguel Herrera opinó de Roger Martínez y Andrés Ibargüen

“Ibargüen hizo partidos brillantes, Roger había arrancado muy bien después de una serie de circunstancias de ‘me voy, no me voy’, una serie de circunstancias que no nos cuadraba para nada, el ‘te vas, no te vas, está la oferta, la estoy analizando, déjenme ver, entonces no hay que usarlo porque si se lesiona, tenemos una oferta importante’. Fueron dimes y diretes de una negociación y al final de cuentas son parte de la institución y yo tenía que hacer uso de ellos, desafortunadamente para la institución no dieron lo mejor de la calidad que se esperaba”, comenzó opinando el exentrenador.

Luego, cuando Herrera fue consultado respecto a si el bajo nivel se debió a la actitud, no tuvo dudas en responder: “Por supuesto que sí, la actitud de ellos no fue la mejor. Puedes tener partidos malos, no hacer las cosas bien. Pero sí cuando no tienen actitud por supuesto lo digo y en estos dos (Martínez e Ibargüen), en esta etapa, no hubo buena actitud en ninguno de ellos dos, en esta etapa, en este torneo que tuvo cosas muy delicadas por la parte de esta pandemia, entonces teníamos que estar mucho más concentrados y estos dos jugadores desafortunadamente no tuvieron la entrega que se pedía de ellos. Yo se los exigí, la directiva se los exigió, pero no significa que estábamos peleados”, culminó.

