Por sus reiteradas ausencias: la durísima crítica de Miguel Herrera contra Giovani Dos Santos

La partida de Miguel Herrera de América apaciguó la demanda de los aficionados, que exigían un cambio en el banquillo ante las pocas ideas de juego asociado que había presentado el equipo en los últimos meses del 2020.

A pesar de ser uno de los estrategas más gloriosos de la historia de la institución, la salida del Piojo no fue de la mejor manera. De todas maneras, eso no lo privó de seguir opinando sobre una escuadra que conoce a la perfección.

En esta oportunidad, el director técnico no ocultó su malestar por las actuaciones de Giovani Dos Santos, un futbolista que había llegado a México con el mote de estrella pero que brilló más por su ausencia dentro del terreno de juego.

"El kinesiólogo me decía: 'está para jugar 60 minutos'. Al 57 empezaba a pensar en su cambio y al 61 salía. Así me lo llevé 3 partidos y al cuarto partido me dijeron: 'Gio trae una molestia'. ¿De qué? si lo estoy manejando como tú me dices...", argumentó.

"En la semana entrenaba bien dos días, en los demás lo hacíamos trotar y recuperar. Se lesiona el pie, el muslo...", agregó consternado.

La situación, de todas formas, tampoco pasa inadvertida en la directiva: es muy probable que el creativo esté transitando sus últimos meses como futbolista de Las Águilas.

